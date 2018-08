Terrorismo Francia : Accoltella passanti in strada, un morto e 2 feriti

Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe ripetutamente gridato "Allah Akbar".Da fonti della polizia citate dalla tv pubblica France 3 si apprende che l'aggressore, schedato come islamista radicale, aveva 36 anni ed era stato già condannato per apologia di terrorismo. Gli inquirenti restano prudenti sulle motivazioni dell'aggressione, e non è esclusa la pista di una lite per motivi familiari.

