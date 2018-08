La nuova vita dell' ex premier Matteo Renzi : ecco cosa fa oggi

L’ex premier è attualmente impegnato come conduttore di un film documentario sulle bellezze di Firenze realizzato con il supporto di Lucio Presta. Nella nuova vita di Matteo Renzi c’è spazio anche per i successi del figlio Francesco che ha ottenuto un importante traguardo: il ragazzo, infatti, debutterà come centravanti della primavera dell’Udinese il prossimo 15 settembre.

Da quando al governo sono saliti, l'ex premier PDha molto più tempo libero.. continua certamente la carriera politica comenei ranghi della sinistra, anche se ogni tanto preferisce le telecamere alle sedute in Parlamento!