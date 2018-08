Matteo Andretto ucciso da un male a 24 anni : Voglio abbracciare chi è stato salvato dai suoi organi

Adesso papà Stefano vorrebbe conoscere le persone che il figlio - tramite i suoi organi - ha contribuito a salvare, e lo fa con un appello su Facebook : «Credo che questo sia il momento giusto per farlo... Se dovessi incontrare le persone che hanno effettuato il trapianto resterei la stessa persona di sempre, ma sarei più felice. Aspetto che qualcuno si faccia vivo... Vorrei chiedere a tutti i contatti dei contatti dei contatti ecc... Di far girare questo post per far sì che i riceventi degli organi di mio figlio possano leggere e vedere il suo sorriso... Vorrei solo abbracciarli per un momento... Chiedo quindi se mai dovessero aver voglia di farsi vivi di contattarmi pure... Grazie»

Il giovaneaveva solo 24 anni quando è morto stroncato da un, dopo oltre un anno ha parlato il padre al, raccontando come abbia deciso di donare gli organi del figlio : «».