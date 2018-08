Barbara D'Urso : i figli Giammauro ed Emanuele... non vogliono che si sappia che sono i miei figli

La D'Urso con rammarico ha anche confessato un desiderio che il figlio non le consente di realizzare: «L’altra sera gli ho chiesto: ‘Ti prego, una volta fammi venire in corsia nel tuo ospedale, ti vorrei vedere col camice, sarebbe un regalo per me’. ‘Mamma, sai che non è possibile’, mi ha risposto».

La regina di Canale 5tiene lontano dai riflettori e dal gossip i suoi figli. la nota 61enne parla molto poco di, i due figli avuti da, i ragazzi hanno scelto strade diverse dalla madre e non amano che si parli delle loro vite. In un intervista a panorama Barbara D'Urso confessa : «». Giammauro ha 32 anni ed è medico , mentre Emanuele ha due anni in meno ed è un fotografo : «».