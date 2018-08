Frosinone : padre uccide il figlio di 18 anni e la figlia di 25, poi si suicida

L'uomo, un 65enne di cui non sono ancora state diffuse le generalità, ha sparato ai due figli nel sonno, per poi rivolgere l'arma verso se stesso, la moglie si è salvata, si trovava dentro l'ufficio postale. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

Omicidio-suicidio nella notte ad Esperia - un piccolo paese dei monti Ausoni in provincia di- dove un padre ha ucciso i figli, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 25, e poi si è tolto la vita. La strage familiare è avvenuta in una abitazione del centro storico, in Piazza Consalvo.