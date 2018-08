Asia Argento cacciata da X Factor : incompatibile con i principi etici e i valori di Sky

Si legge nella nota di Sky Italia: «Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno letto oggi con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times su Asia Argento. Va ribadito che Sky Italia e FremantleMedia non hanno scelto Asia Argento come giudice di X Factor Italia per il suo impegno nella campagna #Metoo né per le sue posizioni personali, bensì - come è sempre avvenuto per i giudici di X Factor Italia - per le sue competenze musicali e le sue capacità di gestire un ruolo televisivo in un programma di questo tipo... Competenze e capacità ampiamente confermate durante le puntate di audizioni, registrate nelle scorse settimane, come possono confermare le migliaia di persone che vi hanno assistito tra il pubblico. Ciò detto vogliamo essere molto chiari: se quanto scrive oggi il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque - in pieno accordo con FremantleMedia - non potremmo che prenderne atto e interrompere la collaborazione con Asia Argento».





Asia Argento è stata condannata a risarcire l' attore Jimmy Bennet con 380mila dollari per accuse di molestie nei suoi confronti aveva 17 anni. L’aggressione sarebbe avvenuta in California nel 2013.

L’Attrice, coinvolta nello scandalo molestie, rischia di essere buttata fuori dal Talent di Sky. «». questo si legge in una nota di, in relazione alla partecipazione di Asia Argento comea X Factor. Uno scandalo senza precedenti quello che ha investito la giudice di X Factor Asia Argento. Il programma inizierà ad andare in onda il prossimo 6 settembre su Sky Uno e forse l’attrice non affiancherà