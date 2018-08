Manuela Bailo uccisa dall'ex amante Fabrizio Pasini : L'ho uccisa io

Il 48enne Fabrizio Pasini ha confessato dopo un primo interrogatorio in cui inizialmente aveva spiegato di aver visto Manuela Bailo per l'ultima volta il venerdì sera prima della scomparsa. I due erano anche colleghi al caf Uil di Nave, comune in provincia di Brescia, dove viveva e lavorava la donna. L'omicidio è avvenuto la sera stessa e Pasini ha poi portato. L'uomo avrebbe ucciso la donna dopo un litigio durante il quale Pasini si sarebbe anche procurato una forte botta alle costole. La scomparsa di Manuela risale a sabato 29 luglio, quando la donna ha lasciato in auto la casa che ancora condivideva con l'ex fidanzato, ora convivente.





Ad insospettire gli inquirenti gli sms che arrivavano dal telefono di Manuela, la prima a dire che quei messaggi non fossero di Manuela è stata la sorella, ma durante l'invio degli sms - si è poi scoperto che il cellullare di Manuela era agganciato alla stessa cellula del cellulare di Pasini.









La 35enne Manuela Bailo è stata uccisa dall'ex amante Fabrizio Pasini che ha confessato il delitto e ha indicato il luogo in cui ha sepolto il cadavere della donna sparita nel nulla tra il 29 e il 31 luglio. Il corpo dellasi trova nel giardino di una cascina nelle campagne di Azzanello, in provincia di. L'auto diè già stata ritrovata.