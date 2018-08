Calabria, parco del Pollino : Salgono a 11 le vittime per la piena del torrente Raganello

23 sono quelle tratte in salvo dai soccorritori di cui un bambino che si trova ricoverato nell'ospedale di Cosenza in stato di ipotermia. Le vittime della piena sono state identificate e, al momento, le persone ricoverate sono 11 e si trovano negli ospedali di Castrovillari quelli meno gravi, a Cosenza invece quelli più gravi (cinque) e uno a Rossano. Continuano intanto le ricerche.

E' di 11il bilancio delle vittime coinvolte nella piena delnel parco del Pollino. Al momento come riferisce il capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi, risultano disperse ancora 5 persone, in totale le persone coinvolte sarebbero 36 divise in due gruppi da 18