Manuela Bailo : l'ex amante confessa l'omicidio

L'amante di Manuela Bailo ha confessato dopo un lungo interrogatorio in cui inizialmente aveva spiegato che la relazione era finita da diverso tempo e di aver visto la vittima per l'ultima volta il venerdì sera prima della scomparsa. I due erano anche colleghi al caf Uil di Nave, comune in provincia di Brescia, dove viveva e lavorava la 35enne.

Manuela Bailo è stata uccisa dall'ex amante che hae ha indicato il luogo in cui ha sepolto il cadavere della 35enne bresciana sparita tra il 29 e il 31 luglio scorso. Il corpo della donna è sepolto ad Azzanello, in provincia di, dove si stanno concentrando gli scavi per ritrovarlo. L'auto della giovane donna è già stata ritrovata.