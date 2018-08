Il senatore M5S Alberto Airola ha tentato il suicidio

Nell'appartamento di Alberto Airola sarebbero state trovate due lettere, una indirizzata alle forze dell'ordine, l'altra ai familiari. Noto per le sue battaglie No Tav, è al secondo mandato come senatore, l'ultimo post di Airola sul suo profilo Facebook il 14 agosto per il crollo del viadotto Morandi: «Sono scioccato da quello che è successo a Genova. Sono addolorato e angosciato per le vittime, i feriti e i loro cari».

Il senatore M5S 48enne Alberto Airola ha tentato ilnel suo appartamento alla periferia di, nel quartiere Aurora, a scriverlo è La Stampa. Ilè ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco e da giovedì sera non sarebbe più in pericolo di vita. A dare l'allarme era stata lache vive in un paese in provincia di Torino.