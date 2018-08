Matteo Pes cade durante l'escursione e precipita sul Cervino : morto a 28 anni

La Finanza di Breuil calcola che sia precipitato per circa 300 metri, parte in verticale, quella che aveva risalito dal Rifugio Duca degli Abruzzi, e parte rotolando tra gli speroni di roccia. Il 28enne era studente alla facoltà di Storia a Firenze, lavorava in un bed and breakfast del centro di Arezzo, ed era partito per una vacanza sul Cervino insieme a un amico : «Arrivato in cima allo Cheminée (il famoso canalone) mi sono voltato per vedere dove fosse Matteo: ha detto poche parole, è caduto», ha raccontato sconvolto al soccorso alpino e alla Finanza l'amico Francesco Sardelli.





Il corpo di Matteo è stato recuperato da Air Zermatt e portato in Svizzera, dove la polizia cantonale del Vallese si occupa delle indagini. Il padre, un agente penitenziario, e la madre, sono partiti alla volta di Zermatt per le operazioni di riconoscimento della salma.

» e dopo pochi secondi è precipitato, sotto gli occhi sbarrati dell’amico. Un alpinista di 28 anni è morto dopo una caduta sul Cervino, il giovanedi Arezzo è caduto a 3.700 metri di quota, nel passaggio dell'Enjambée a valle della Capanna Carrel. A dare l'allarme è stato l'amico e compagno di cordata che era con lui.