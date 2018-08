Asia Argento paga 380mila a attore Jimmy Bennett molestato nel 2013

NYT avrebbe ricevuto in forma anonima i documenti legali che testimoniano l’accordo raggiunto lo scorso aprile. Bennett - che oggi ha 22 anni - ha raccontato che nel maggio 2013 Argento gli fece bere degli alcolici, lo spogliò, lo molesto e poi gli chiese di scattare una serie di foto di loro due. A rivelarlo è il giornalista Kim Severson sulle pagine del New York Times , ilavrebbe ricevuto in forma anonima i documenti legali che testimoniano l’accordo raggiunto lo scorso aprile. Bennett - che oggi ha 22 anni - ha raccontato che nel maggio 2013 Argento gli fece bere degli alcolici, lo spogliò, lo molesto e poi gli chiese di scattare una serie di foto di loro due.





Scrive il quotidiano : «Il Times ha provato ripetutamente da giovedì per ottenere una risposta alla questione da parte della signora Argento e dei suoi rappresentanti. Ma lei non ha risposto ai messaggi lasciati sul suo telefono, inviati via e-mail e inviati a due dei suoi agenti. Carrie Goldberg, il suo avvocato che ha gestito la questione, ha letto messaggi e-mail dal The Times, secondo due persone che hanno familiarità con il caso, ma lei non ha risposto. Una donna che ha risposto al telefono nell'ufficio della signora Goldberg venerdì ha detto che l'avvocato non sarebbe disponibile per discutere questo articolo».





Inizialmente Bennett aveva chiesto 3,5 milioni di dollari di danni, ma il suo avvocato e l’avvocata di Argento hanno trovato un accordo sul pagamento di 380.000 dollari da parte di Argento. Nei documenti visti dal New York Times si dice che Bennett aveva deciso di farsi avanti con la sua richiesta di risarcimento dopo che Argento aveva raccontato le aggressioni sessuali subite da parte del produttore cinematografico Harvey Weistein.

Jimmy Bennett ha raccontato di essere statodall'attrice italiana quando aveva 17 anni, Asia Argento ad aprile ha accettato di pagare 380.000 dollari. La 42enneè ad accusata di violenza sessuale, l'attrice è stata tra le prime donne nel mondo del cinema ad accusare pubblicamente il produttoredi violenza sessuale. Ma nei mesi successivi al caso Weinstein, Asia Argento si è accordata per pagare 380.000 dollari a, l'attore bambino che interpretava suo figlio in un film, che disse di essere stato aggredito sessualmente in una camera d'albergo della California anni prima- quando era ancora minorenne.