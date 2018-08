I malati e i sofferenti con l'Unitalsi di Massa a Giannutri e Giglio.

Come è noto la storia dell’Unitalsi ha un legame particolare con il SantuarioMariano di Lourdes che, ancora dopo più di cento anni dalla fondazionedell’Associazione, è la meta privilegiata dei propri pellegrinaggi. Era il 1903quando il fondatore, Giovanni Battista Tomassi dell’amministratore deiPrincipi Barberini, partecipò al suo primo pellegrinaggio. Era un ragazzopoco più che ventenne, affetto da una grave forma di artrite deformanteirreversibile che lo costringeva in carrozzella da quasi dieci anni; moltosofferente nel corpo e nello spirito per la sua ribellione a Dio e alla Chiesa.





Avendo saputo dell’organizzazione di un pellegrinaggio a Lourdes,Tomassi chiese di parteciparvi con una precisa intenzione: giungeredinanzi la grotta di Massabielle e, qualora non avesse ottenuto laguarigione, togliersi la vita con un gesto clamoroso Ma ciò, fortunatamente,non accadde. Davanti alla Grotta dove l’Immacolata era apparsa a SantaBernadette, venne colpito dalla presenza dei volontari e dal loro amorevoleservizio vedendo quanto la condivisione dei volontari regalava conforto,speranza e serenità ai sofferenti...

Partecipata e grande sociale iniziativa della sottosezione di Massadell'Unitalsi l’che ha organizzato una gita allenell'arcipelago toscano per malati e sofferenti che, in questo modo,hanno potuto vivere momenti di relax in quelle stupende esclusivelocalità marine.Erano oltre 80 persone accompagnate da 16 volontari dell’Unitalsi(dame e barellieri) che sono partiti da Massa con 2 pullman alle 5,30 delmattino per raggiungere alle 9. Da lì sono stati tuttiimbarcati sul traghetto che li ha trasferiti all’incantevole isola diGiannutri, parco naturale vivente con spiagge rocciose e mareincontaminato: un mare stupendo, da sogno dove tutti hanno avuto lapossibilità di fare il bagno in quelle splendide acque.Durante la traversata verso ilnella sala del traghetto è statopossibile gustare il pranzo a base di pesce servito direttamentedell'equipaggio, allietati da un complesso musicale che ha visto lapresenza di una cantante professionista locale.Sbarcati al Giglio, gli assistenti ecclesiastici Don Alvaro e Don Eziohanno celebrato la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di SanLorenzo, successivamente la comitiva ha fatto un’escursione sull’isola,ch, come è noto, e è mèta di importanti flussi turistici.In molti hanno percorso le vie dello shopping ed altri hanno approfittatoper fare un altro bagno per rinfrescarsi dalla calura. Nel pomeriggio il traghetto ha riaccompagnato la comitiva a Porto SantoStefano dove, per il tempo rimasto a disposizione prima della partenza, èstato possibile visitare lalocalità di mare.In serata il gruppo è ripartito per Massa dove è giunto prima delle 23.Il gruppo era accompagnato da presidente della sottosezione GermanoMutti, dall'assiatente diocesano Don Alvaro e da Don Ezio.Grande soddisfazione ed entusiasmo da parte di tutti i partecipanti, iquali hanno chiesto di poter ripetere la bellissima esperienza in altrelocalità toscane anche nei prossimi mesi.Anche quest’anno la Sezione Toscana dell’Unitalsi ha organizzato ilconsuete pellegrinaggio annuale a Lourdes per gli ammalati. La novità èche il trasporto sarà fatto con pullman attrezzati per dare la possibilità atutti, anche i malati più gravi, di affrontare il viaggio serenamente e perdare la possibilità a tutti di vivere l’esperienza indimenticabile dellapresenza nel luogo dove la Vergine Immacolata è apparsa da Bernardetteormai 160 anni fa.Ilsi svolgerà dal 9 al 14 settembre. Chi è interessato apartecipare (ammalati, familiari, accompagnatori e pellegrini) puòcontattare Germano 3356834188 o Natalina 3391577126.