Benevento, Mastella chiude il ponte San Nicola progettato da Morandi : Meglio disagi che tragedie

Il ponte collega l'area di Capodimonte alla zona alta della città e già interessato da lavori di consolidamento due anni fa in seguito all'alluvione del 2015. Il Sindaco Clemente Mastella ha dichiarato: "So che ci saranno dei disagi per i cittadini ma è anche vero che è meglio avere disagi che disgrazie, come avvenuto con il crollo del ponte a Genova".

Dopo la tragedia del crollo delin cui hanno perso la vita 41 persone, il Sindaco di Benevento,ha deciso con un'ordinanza di chiudere ilrealizzato nel 1955 proprio dall'. La decisione è stata presa a seguito della relazione dell'ufficio tecnico comunale e riguarderà lo stop per il traffico leggero e pesante fino a quando non saranno effettuati i dovuti accertamenti per garantirne la sicurezza.