Terremoto Oggi 16 Agosto : scossa di magnitudo 5.2 a Montecilfone

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 20.20 al Centro-Sud., epicentro vicino Termoli. L'Ingv indica una magnitudo di 5.2. L'epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso.Il sisma è stato avvertito in Abruzzo, Molise, Puglia e persino a Roma e in provincia di Salerno.



Un terremoto di magnitudo ML 5.2 è avvenuto nella zona: 4 km SE Montecilfone. Lo scrive l’INGV sul suo sito Internet. L’ipocentro a una profondità di 9 km. A seguire sono state avvertite altre due scosse: di nuovo con epicentro a Montecilfone con magnitudo 2,8 e a Guglionesi di magnitudo 3. Nella notte tra 14 e 15 c'era stata una forte scossa in Molise avvertita chiaramente anche a Napoli.