Terremoto Oggi Molise : scossa di magnitudo 4.7, lievi danni

Poi una seconda scossa di terremoto di magnitudo 2.3 ha avuto epicentro a 5 km a sud est di Palata. Si è verificata pochi minuti dopo quella di 4.7 con epicentro Montecilfone. La protezione civile sta ancora svolgendo veririche ma al momento non risultano danni nè alle persone nè alle cose. La scossa è stata avvertita in tutto il Molise e su tutta la costa Adriatica. E' stata avvertita anche a Napoli, in diversi comuni della provincia e in altre zone della Campania, segnalazioni sono state effettuate soprattutto da persone che si trovano ai piani alti delle abitazioni.

Una scossa forte diè stata registrata nella nottata in Molise. L'epicentro è stato registrato in provincia di Campobasso a 6 chilometri da Montecilfone, a una profondità di 19 chilometri alle 23:48. Si tratta della zona di Acquaviva Collecroce, 35 chilometri a nord-ovest di Campobasso. Molta paura fra gli abitanti ma soloriscontrati a Montecilfone.