Trovata in meno di 24 ore la mamma scomparsa di Selvaggia Lucarelli

Meno di 24 ore per il lieto fine per la- la mamma scomparsa di Selvaggia Lucarelli. La donna stava camminando nelle campagne quando è stata avvistata dall'elicottero dei vigili del fuoco. L'annuncio sudallo stesso profilo della Lucarelli che nel pomeriggio di ieri aveva dato notizia dell'allontanamento della donna, 75 anni e, dal pronto soccorso dell'ospedale di Vasto, dove si trovava insieme al marito in attesa di una risonanza magnetica in seguito a un infortunio al gomito.