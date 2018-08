Ministro dei Trasporti : Ritiro della patente per chi usa lo smartphone mentre è al volante

Per il ministro dei Trasporti gli incidenti causati dal cellulare al volante sono “un fenomeno gravissimo, perché ha a che fare con le nostre abitudini più radicate e con l’idea, errata, che in fondo certe cose possano accadere solo agli altri. Ciò rappresenta una tragica sottovalutazione dei rischi”

Ile delle Infrastrutturevuole contrastare e pensa a misure più severe per chi parla con lo smartphone al volante, misure come come il. Infatti secondo l’Istat tra le prime cause degli incidenti stradali c'è la distrazione sempre più spesso dovuta all’uso scorretto dei cellulari per parlare e stare sui social, leggere e mandare sms, da persone alla guida. Nell’ultimo anno sono state quasi 150mila le contravvenzioni scattate per questo tipo di infrazione.