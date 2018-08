Ronaldo ricoverato a Ibiza per una polmonite

Luiz Nazario Da Lima è stato ricoverato all’ospedale Can Misses di Ibiza. Stando a quanto trapela dai media spagnoli l’ex bomber dell’Inter Ronaldo è stato ricoverato in pronto soccorso venerdì scorso per una forte polmonite. L’asso brasiliano è stato poi trasferito in una clinica privata, la Policlinica Nuestra Señora del Rosario. Fonti mediche rassicurano però i tifosi, l’ex attaccante sembra già sulla via della guarigione.