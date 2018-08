MICHELE GAUDINO E' IL PIU' BELLO DEL SUD ITALIA 2018

È alto, elegante, dal viso dolcissimo e dagli occhi di ghiaccio. Sto parlando di Michele Gaudino, 17 anni, di Succivo (provincia di Caserta), vincitore del titolo Il Più Bello del Sud Italia. Anche seancora giovanissimo, l'aspirante modello ha già la testa sulle spalle edè deciso a farsi conoscere nel meraviglioso mondo dello showbiz. Ai microfoni del nostro blog, il bel Michele ha dichiarato:"Sono felicissimo di aver partecipato al concorso e di essere stato apprezzato dalla giuria. Devo ringraziare il mio manager Pietro Bellaiuto della Freestyle che mi ha dato questa grande opportunità. Ora punto in alto e mi auguro di raggiungere un buon risultato alla finale ad Alba Adriatica".

Di seguito alcuni scatti di Gaudino catturati da Instagram



***



Cronaca della kermesse:

La vittoria di Michele, come di altri concorrenti è avvenuta nella favolosa cornicedi Villa Lux a Casaluce, location scelta per la Finale del Sud del concorso Il Piu Bello d'Italia (l'originale dal 1979 di Silvio Fasano Rusilant). La serata è stata presentata dall'esilarante Francesco Castaldo, che ha tenuto a bada una giuria alquanto agguerrita e attenta.La stessa era composta dal patron Arturo Bascetta, dalla simpatica e stilosissima fashion blogger Lina La Mura, da Gabriele Blair, attore e conduttore, da Eliana Schiano, coreografa, docente di portamento e presentatrice del concorso Miss Blumare, dallo stilista Antonio Mello,dalla truccatrice Nunzia Fabozzi, da Armando Sanchez, blogger e re dei gossip, e da Serena Ammendola e Raffaele Romano. Nel corso dell'evento si sono esibiti il cantante Lino Flagiello, i ballerini Rosita Foglia e Giuseppe De Lisi, tutti della Freestyle agency, mentre il pubblico presente ha assistito anche ad un défilé di moda, davvero particolare e speciale, ideato e curato dello stilista Antonio Mello, in passerella oltre ai modelli e alle modelle della Freestyle di Pietro Bellaiuto,c'erano anche alcune modelle disabili, il tutto per cercare di abbattere le barriere architettoniche e soprattutto quelle mentali.