Toritto diventa set cinematografico per la web fiction contro il bullismo di Fatti per il Successo

L'ideatore e fondatore del marchio di abbigliamento e accessori moda per bambini e genitori, Crown 81, ha scelto di affidare la regia del suo ultimo e importantissimo progetto, che racconterà questa piaga della società in 50 puntate, all' attrice e regista campana Maria Verde del cortometraggio "Domus Amoris" e del docu-film "Gli uomini integri" per realizzare un'opera che possa sensibilizzare al meglio l'opinione pubblica su un triste e doloroso fenomeno che affligge tantissimi giovani e giovanissimi, oltre che i genitori delle vittime di bullismo e degli stessi carnefici.

Il comune di oltre 8mila abitanti della città metropolitana di Bari in Puglia, Toritto, si trasformerà in un set cinematografico per un giorno. La location che lunedì 20 agosto ospiterà la troupe, i baby attori e l'intera produzione della web fiction sul bullismo, sarà la piazzetta Madre Teresa di Calcutta, nella quale è situato un parco giochi.





A sostenere l'iniziativa e la logistica dello spot è il Bar del Parco, nel quale si svilupperà, una delle tante storie che il progetto nazionale di sensibilizzazione anti bullismo, racconterà, girando lo spot ufficiale.

La campagna #noalbullismo, voluta e diretta dal titolare dell'Academy Fatti per il Successo, parte da una raccolta delle vostre storie... storie che potrebbero diventare una sceneggiatura cinematografica.

Attraverso il progetto saranno raccontate le varie forme di bullismo, e di chi subisce ogni giorno atti di arroganza e violenza.

Puoi inviare la tua storia a lottaalbullismo@gmail.com.

