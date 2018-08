La Notte Rosa 2018 a Toritto, il commento di Miky Falcicchio

Il titolare di Fatti per il Successo Academy, Miky Falcicchio, ha scritto sui social: "Sono sempre più convinto di un progetto, nato per ridare a #toritto una serie di opportunità e nuove prospettive. Orgoglioso di un gruppo formato da volontari, professionisti, commercianti e il pieno sostegno di questa amministrazione, ci prepariamo alla prima edizione della #torittonotterosa. Il mio augurio più grande è quello di coinvolgere tutte le associazioni - ha continuato l' ideatore e fondatore del brand di abbigliamento Crown 81 -, istituzioni, commercianti e imprese della nostra comunità, perché questo, sarà l'evento di tutti".





LA NOTTE ROSA 2018 A TORITTO: IL PROGRAMMA E LE INFORMAZIONI UTILI





La Notte Rosa 2018 si terrà domenica 26 agosto nel comune di oltre 8mila abitanti della Città Metropolitana di Bari. A sostenere l'iniziativa ci sarà la piena disponibilità di tutta l'amministrazione e di Pasquale Regina, primo cittadino della provincia barese, mentre la messa in sicurezza e il controllo dei punti di accesso al percorso, saranno monitorati dall'Emervol Toritto, in sostegno alla polizia locale.



Il percorso già tracciato, sarà suddiviso in aree specifiche e ben definite. Il colore predominante dei balconi, negozi e punti d'ingresso al percorso sarà il rosa e tutte le sue sfumature. Il percorso valorizzerà l'intero centro storico, il corso del comune Torittese , e ridarà nuova vita ai 4 cantoni, dove saranno piazzate 4 postazioni di birra artigianale.

Il percorso, si svilupperà in 3 aree: DANZA - MUSICA/CANTO - SFILATE. Sul corso, invece, saranno presenti bancarelle e gazebo all'interno del percorso ed esternamente al tracciato, ma sempre in un'area comunicante al percorso. All'interno dell'area e in punti differenti, ci saranno piccoli eventi strutturati in orari diversi, giocolieri e artisti di strada.

Per info o per partecipare all'evento con la propria attività commerciale, bisogna scrivere al seguente indirizzo mail: lafenicetoritto@gmail.com.

Laè organizzata dall'associazione culturale e turistica. Al vertice di questa organizzazione del terzo settore c'è l'imprenditore, ex modello, attore e social manager. Il vincitore di Mister Italia 2010 è il presidente e coordinatore di un folto gruppo di professionisti, privati e commercianti, già operativi sul territorio. Il grande evento è in programma per