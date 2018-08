Treviso, la 39enne Maria Buso da alla luce 2 gemelli: Muore dopo 5 giorni per setticemia

«Ho visto mia moglie morire dopo aver sofferto per cinque giorni e stare così male da non poter stringere a sé i suoi bambini. E vorrei sapere perché è successo». Fabio Piovesan è distrutto dal dolore perla morte della moglie uccisa da una setticemia a cinque giorni dal parto cesareo con il quale ha messo al mondo i loro due gemelli Alice e Filippo. «C’è stato un parto cesareo d’urgenza e hanno ritardato il suo intervento. Poi è entrata ed è stata l’ultima volta che l’abbiamo vista sveglia». Da quel momento la 39enne non si è più ripresa.

Una gioia diventata poi tragedia., 39 anni solo venerdì scorso aveva dato alla luce duema dopo 5 giorni la neo mammaper un'infezione. Una felicità durata poche ore anche per il marito Fabio Piovesan appena diventato padre e che dovrà crescere i suoi figli senza sua moglie Maria. I medici hanno tentato di tutto per poterle salvare la vita ma la setticemia non ha lasciato scampo alla neo mamma, il cui cesareo era riuscito perfettamente.