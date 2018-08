Gioi, da settembre postazione Saut attiva anche di notte : Intervento del Commissario Asl Iervolino

Il primo cittadino Andrea Salati in una nota spiega la soddisfazione ottenuta grazie all'intervento tempestivo del Commissario Asl Iervolino, il quale elogia. Ecco il lungo commento del Sindaco Salati in cui si legge: “La svolta è avvenuta dopo l’insediamento del Commissario Asl Mario Iervolino, con il quale abbiamo iniziato a collaborare da subito e molto non solo per il Saut di Gioi, ma anche per risolvere le criticità del Presidio Ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania e dell’intero territorio. Il posizionamento oro-geografico, baricentrico in un territorio vasto e variegato, i tempi di percorrenza dalla vicina struttura ospedaliera di Vallo della Lucania e le esigenze dei cittadini, in maggioranza anziani, che richiedono interventi sanitari in urgenza h24 fanno del Saut di Gioi una struttura indispensabile nell'ambito dei servizi sanitari offerti alle popolazioni amministrate. La soddisfazione è grande non solo per il ritorno, tanto atteso, del medico h 24, in una struttura sanitaria mantenuta in vita, anche con dure battaglie,ma pure per aver intavolato una concreta collaborazione sulla sanità a sud della Provincia di Salerno con il neo Commissario Mario Iervolino, un interlocutore disponibile che da subito ha dimostrato una grande professionalità e una profonda conoscenza dei problemi che attanagliano la sanità anche nel nostro territorio”.



): Dopo 4 lunghissimi anni d'attesa il, Andrea Salati e il neo Commissario Asl Salerno, Mario Iervolino hanno comunicato l'attivazione anche di notte della postazione Saut che partirà dal 1° settembre. Ebbene la Saut di Gioi sarà ri-medicalizzata anche in orario notturno e quindi attiva 24 ore su 24 con l’ambulanza ed il presidio sanitario permanente. Il Saut di Gioi è di primaria importanza perchè rappresenta un servizio sanitario essenziale per il territorio del Cilento collinare a nord di