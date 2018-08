Palermo, la nave bianca Remus : A bordo 20 tonnellate di hashish, in manette 11 persone

Durante la navigazione davanti alle coste nordafricane, la Remus ha spento ripetutamente il proprio trasmettitore AIS (Automatic Identification System) per nascondere la posizione. A quel punto la guardia di Finanza di Palermo, raccolti tutti gli elementi di un possibile traffico di droga, ha richiesto l'abbordaggio in acque internazionali della nave che è stata infatti scortata fino al porto di Palermo dove è stata sequestrata e perquisita. A bordo 20mila litri di gasolio, oltre 650 sacchi di iuta con 20 tonnellate di hashish, di 13 diverse qualità, per un valore di mercato oscillante tra i 150 e i 200 milioni di euro. Mentre sono finite in manette 11 persone, cittadini del Montenegro, tutti componenti dell'equipaggio.

Operazione della Guardia di Finanza di Palermo che hatrasportati dalla nave Remus proveniente da Las Palmas in Gran Canaria e che aveva dichiarato di essere diretta verso il porto di Tuzla (Turchia), via Alessandria (Egitto). In realtà numerosi sospetti hanno portato al monitoraggio del percorso della nave con aeromobili e pattugliatori d'altura della guardia di finanza.