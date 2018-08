Terremoto Indonesia, altra forte scossa di magnitudo 5.9 a Lombok : 347 vittime e 165mila senza tetto

E' la terza forte scossa nel giro di una sola settimana sull'isola di Lombok in Indonesia. Questa volta di magnitudo 5.9 secondo l'Istituto geofisico americano mentre quello indonesiano ha registrato magnitudo ben più forte ovvero 6.2. Secondo quanto riferito dalle agenzie il terremoto non sarebbe così potente da poter provocare uno tsunami ma intanto le vittime sono salite a 347, di cui a maggioranza hanno perso la vita a Kayangan, sul lato nord dell'isola, non risultano tra essi stranieri. Intanto sono numerosi anche i disastri provocati, oltre ai feriti che sono circa 1.447 vi sono 165mila persone rimaste senza casa.