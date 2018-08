Calabria, tragico incidente ferroviario: Treno investe una famiglia, muoiono 2 bimbi grave la madre

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna si stava recando a mare con i figli di 6 e 12 anni accorciando il percorso attraverso i binari. All'improvviso però la bimba di 6 anni sarebbe sfuggita al controllo della madre che l'ha rincorsa con l'altro figlio per farla allontanare dai binari ma proprio in quel momento sarebbe sopraggiunto il treno regionale partito da Reggio Calabria e diretto a Catanzaro Lido che ha travolto il gruppo familiare, uccidendo sul colpo i due bambini.





La donna insegnante e originaria di Milano versa in gravi condizioni per via delle fratture riportate e si trovava in Calabria con i due bambini e un'altra figlia di 16 anni non presente però sul posto dell'incidente. La donna dopo la separazione dal marito aveva iniziato una nuova vita con un collega calabrese originario di Brancaleone, si trovavano dunque li in vacanza.

