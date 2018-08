HipNosya : la musica è anche medicina

1) Ciao Nina! Da cosa nasce la tua passione per la musica?

La passione per la musica è innata, all'età di 6 anni spopolavo al karaoke della Festa dell’Unità con "It's My life" di Bon Jovi (risatina). Torniamo seri, ho vissuto la mia infanzia in contesti di condivisione dove spesso chi li frequentava era musicista o comunque cultore della buona musica. Credo sia proprio li laddove io abbia iniziato ad amare quest’arte.





2) Cosa ti ha spinto a creare questo progetto?

In realtà ciò che più ci ha spinto a creare questo progetto è stata la necessità di voler divulgare messaggi di: unione, perseveranza, autoironia e autoguarigione, la musica è anche medicina.





3) Cosa differenzia la tua musica da quella proposta da altri artisti della scena attuale?

L'unica differenza che sento possa avere risede nei contenuti dei testi e dall'esigenza alla base. Io, ad esempio, lo faccio per non alimentare i pensieri negativi, per lasciarli andare una volta tramutati in testi e melodie, mentre molti altri nella scena attuale hanno intenti esclusivamente a scopo di lucro, basta ascoltare il non contenuto dei loro testi.





4) Parole ed emozioni .. è difficile renderle in musica e canzoni?

Per me renderle canzoni è davvero difficile, io infatti non potrei mai lanciarmi in una freestyle battle perchè ne uscirei sconfitta.





Alle volte è proprio un vero, parto trovando le parole che si sposino correttamente con le melodie che ho in testa, nel senso che è molto più facile per me trovare subito il flow, le melodie. Da li poi mi prendo il tempo che necessito per trovare le parole ed unire testo e musica.





5) Sei sul palco per un grande evento, chi ringrazieresti?

Ringrazierei sicuramente i miei DandyFrik (Daddy&Mummy) per la libertà d'espressione che hanno saputo trasmettermi. Ringrazierei il mio compagno nonché beatmaker “Knowhere G psy” per la tenacia e l amore con cui ha saputo supportarmi. E ancora: Ale psc Production, Saretta ed EvaDrumlady per la loro super energia nei vari cori e seconde voci ed insieme a loro tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno permesso di arrivare fin a qui.





Ma principalmente vorrei ringraziare coloro che non hanno voluto credere in me, perché sotto sotto è anche soprattutto grazie a loro che trovo la molla per proseguire. Ringrazio infine voi di Zazoom per lo spazio concessomi.