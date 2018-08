L'ultimo abbraccio della 15enne Stephanie Ray al fidanzato Blake Ward in fin di vita

Dopo 7 giorni disperati i dottori hanno comunicato alla famiglia che per il ragazzo non c'era più nulla da fare a causa dei danni arrecati al cervello. I genitori hanno deciso di staccare i macchinari che lo tenevano in vita per via delle condizioni irrecuperabili e Stephanie, che gli è sempre stato accanto, gli ha voluto dare l’ultimo saluto. Si è stesa al suo fianco abbracciandolo finché i medici non hanno fermato i macchinari.

Un ultimo ed estremo saluto che ha commosso il web quello della 15enneal fidanzato 16enneche è stato travolto dalle onde mentre nuotava davanti alla costa gallese ed è stato recuperato alcune ore dopo dai soccorritori che l’hanno portato in condizioni disperate all’ospedale Alder Hey Children's di Liverpool, dove le cure mediche e i macchinari l’hanno tenuto in vita.