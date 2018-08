Anna Tatangelo e la foto su Instagram, ma da sotto il costume il dettaglio bollente

La 31enne di Sora sta infiammando i social postando in continuazione scatti in costume che lasciano intravedere le sue generose forme e le curve mozzafiato, ma tra tanti utenti in estasi, c’è chi va più a fondo e carpisce un dettaglio nel basso ventre che forse a molti era sfuggiti. In una delle ultime immagini in cui vediamo Lady Tata sdraiata a bordo piscina, dal costume bianco – in zona inguine – spunta quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un tatuaggio. Ecco di che disegno si tratta e perché anche Gigi D'Alessio ne ha uno nella stessa zona

In pausa da palchi, tour o studi di registrazionesta trascorrendo le meritate vacanze insieme al figlio in totale relax: la sua giornata tipo, come mostra la stessa cantante su, è in piscina con il bimbo o distesa al sole mentre sfoggia un fisico da urlo, gambe perfette etornito.