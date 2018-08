Luka Modric : il Real Madrid denuncia l'Inter?

L’acquisto di Modric nelle intenzioni dell’Inter dovrebbe avvenire con delle modalità insolite, a 15 milioni di euro con diritto di riscatto a 20 milioni. Cifre che stridono con la clausola rescissoria da 750 milioni del croato, l’ingaggio al giocatore sarebbe doppio. Una prima parte pari a 10 milioni netti all’anno per 4 anni sarebbe a bilancio dell’Inter. Successivamente Modric, quando ormai avrebbe 37 anni, si vedrebbe garantiti altri 10 milioni netti per 3 o 4 anni per giocare nello Jiangsu, la squadra cinese del gruppo Suning, che è anche proprietario della società nerazzurra.





Secondo i media i proprietari cinesi avrebbero pronta una sponsorizzazione da una delle proprie aziende in favore della squadra nerazzurra, in modo da aggirare le regole del fair play finanziario, dato che la società nerazzurra altrimenti non potrebbe permettersela. Se l’Inter insisterà nell’acquistare Modric con questo mezzo, il Real Madrid la denuncerà all’Uefa per doping finanziario.

Enorme polemica per il centrocampista croatoche i nerazzurri vorrebbero acquistare contro la volontà del Real Madrid, la società starebbe pensando di denunciare i nerazzurri all’Uefa con l’accusa di. L'indiscrezione arriva dal quotidiano spagnolo «» che spiega quelle che sono le mosse che i blancos vorrebbero mettere in campo per impedire il trasferimento.