Bologna : Riccardo Muci è l'agente eroe che ha evitato la strage

A quel punto Riccardo Muci è sceso dalla volante per aiutare i feriti, urlando a tutti i passanti di scappare perché stava per saltare tutto in aria. Poi la terribile esplosione e l'onda d'urto che lo ha sbalzato ha 20 metri di distanza. Adesso l'agente è ricoverato con ustioni gravi su tutto il corpo ed è stato operato d'urgenza al Bufalini di Cesena, le sue condizioni sono serie ed è in prognosi riservata, ma pare non sia in pericolo di vita.





Come lui, altri 11 carabinieri che erano in una caserma non lontana dall'incidente, sono corsi in strada e hanno bloccato il traffico vicino al ponte allontanato i passanti, invitando tutti a chiudersi in casa. È anche grazie a loro se nella tragedia non ci sono state altre vittime.

Riccardo Muci è l'agente che nei pochi minuti dopo l'che ha coinvolto une un'a Bologna ha subito capito che dall'incendio sarebbe scaturita un'esplosione e le conseguenze potrebbero essere state ben più gravi. Ma - come racconta, l'agente fi origini leccesi è stato tra i primi ad arrivare al cavalcavia della tangenziale, proprio sotto al punto dove l'autista- unica vittima - ha tamponato il camion davanti a lui.