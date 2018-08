Esplosione sulla A14 a Bolagna : Ecco cosa è successo

L'incendio è scoppiato intorno alle 14 in zona Borgo Panigale, alla periferia di Bologna, lo spegnimento delle fiamme è reso difficile dall'elevatissimo calore, sarebbero state alcune decine anche le auto esplose. Il coordinatore emergenze dei Vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna : "L'onda d'urto è stata violentissima molti feriti, infatti, hanno ferite da taglio per i vetri scoppiati. Crollato il viadotto dell'autostrada, la deflagrazione è stata molto violenta e ha squarciato le lamiere dell'autocisterna. Le fiamme si sono alzate altissime ma sono state domate abbastanza presto".





Ecco cosa è successo : Un camion che trasportava furgoni si è scontrato un tir cisterna, che conteneva materiale infiammabile, ne sono seguite due grandi esplosioni che hanno devastato la strada e causato ingenti danni in tutta la zona circostante. L’incidente è avvenuto nel tratto lungo il ponte della tangenziale, che è crollato. Le concessionarie di auto Fiat e Peugeot che si trovano sotto il ponte hanno preso fuoco, causando numerose esplosioni secondarie dei mezzi lì presenti. Le fiamme si sono poi allargate ad altre auto delle concessionarie che si trovano in via Caduti di Amola, a Borgo Panigale.





“A causa incidente in autostrada si è verificata un’esplosione con conseguente incendio all’altezza di via Marco Emilio Lepido”, ha comunicato in un tweet la polizia municipale di Bologna.

Morto il conducente della cisterna e circa 100 feriti - nessuno in pericolo di vita - questo è il bilancio dell'incendio avvenuto sul ponte dell'Autostrada sul raccordo di Casalecchio. 55 pazienti sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Bologna con ustioni dal primo al terzo grado. Fra i feriti anche 11 carabinieri e due poliziotti della stradale, che stavano dirigendo il traffico dopo un precedente incidente stradale.