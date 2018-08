Frana Val Ferret : trovato il corpo della seconda vittima, la moglie di Vincenzo Mattioli

Stamattina è iniziata l'evacuazione di circa 200 persone rimaste bloccate tutta la notte in Val Ferret a causa della frana. Il sindaco : "Vengono portate in elicottero in località Planpincieux e da qui, con la navetta, al Forum sport center di Dolonne. Circa 100 turisti hanno trascorso la notte al Golf club di Courmayeur".

E' stato trovato il corpo della secondadella frana di lunedì in, nel territorio di Courmayeur, è la moglie del milanese, morto nella sua auto travolta dal distacco di massi e fango. Il cadavere della donna era sotto del veicolo