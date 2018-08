Napoli, arrestato fisioterapista : Abusi su minori in un centro per ragazzi autistici

Un fisioterapista 54enne è stato arrestato per abusi su minori all'interno di un centro di riabilitazione per bimbi autistici a Posillipo. Le indagini della polizia sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla madre di una bambina e hanno portato alla scoperta di un altro caso di abusi sessuali. Con una terza ragazzina l'uomo avrebbe scattato foto pedopornografiche. Dalle indagini sono emerse condotte inequivoche posta in essere dall’uomo nei confronti di un’altra paziente minorenne.