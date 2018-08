Esplosione a Bologna : Morto l'autista dell'autocisterna Andrea Anzolin

Un tamponamento violentissimo, un incendio, una tremenda esplosione intorno alle 14, sul raccordo autostradale di Bologna che collega l'A1 all'A14 quando un'autocisterna che trasportava gpl ha tamponato un tir fermo in colonna. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti per accertare la dinamica dell'incidente.





Sono 68 feriti, alcuni sono stati colpiti da schegge e detriti, altri hanno riportato pesanti ustioni su varie parti del corpo. Tre di loro, fra i quali un poliziotto della Stradale, sono stati portati ai centri grandi ustionati di Cesena e Parma, ma non sarebbero in pericolo di vita.

La terribile esplosione sulla tangenziale a Bologna ha provocato un morto, si tratta dell'autista dell'autocisterna che trasportava Gpl e che è scoppiata, l'uomo si chiamavae aveva 42 anni. Per adesso sono ancora ignote le cause dell'incidente, ma le ipotesi sono. Il 42enne era vicentino ma viveva ad Agugliaro, era sposato e lavorava per un'impresa di commercio e distribuzione di carburante della provincia di Vicenza.