Bologna, forte esplosione in tangenziale : due vittime e oltre 60 feriti

Crollata parte di ponte del raccordo autostradale. Interessata dalle fiamme zona alla periferia della città. Chiuso tratto dell'A14. Si è verificata una forte esplosione in tangenziale oggi a Bologna, l'esplosione ha causato almeno 2 vittime e 60 feriti, l'autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto è stata chiusa a causa di un camion in fiamme al Km 3. Sarebbero alcune decine le auto esplose, alcuni feriti sono stati colpiti dai detriti e sono scoppiati i vetri anche di alcune case vicine. Il bilancio provvisorio parla di almeno due vittime e oltre 60 feriti - di cui almeno due in gravi condizioni - dell'incendio scoppiato sul ponte dell'Autostrada sul raccordo di Casalecchio nel tratto tra la A1 e la A14, che sovrasta la via Emilia a Borgo Panigale.



La polizia municipale di Bologna : "A causa incidente in autostrada si è verificata un'esplosione con conseguente incendio all'altezza di via Marco Emilio Lepido. Circolazione compromessa, non solo in autostrada, ma anche nella zona di Borgo Panigale". Secondo le prime informazioni l'esplosione sarebbe stato innescata da un incidente stradale fra un camion che trasportava sostanze infiammabili e alcune auto.