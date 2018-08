Caserta : Il 25enne Giovanni Cepparulo muore fulminato da palo della luce

Secondo le prime informazioni della polizia, il ragazzo stava scavalcando il cancello di un'abitazione, forse per raggiungere una ragazza, ma inavvertitamente ha toccato un palo della luce ed è rimasto fulminato morendo sul colpo.Adesso la polizia sta di capire come sia potuto accadere il tragico incidente e se vi siano responsabilità in chi doveva realizzare la manutenzione.

il 25 annidiè mortodopo aver toccato un circuito elettrico che, probabilmente, fuoriusciva da un palo dell'illuminazione pubblica.