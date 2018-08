Varese : Giovanni Galloni strangola la moglie Maria Dolores e poi si impicca

Nella loro abitazione la figlia li ha scoperti dopo aver tentato ripetutamente di mettersi in contatto con loro, intorno all'ora di cena. Ma una volta entrata in casa avrebbe prima scoperto il cadavere del padre, poi quello della madre. I coniugi sarebbero stati visti ieri in ospedale, dove la 68 enne sarebbe stata trasportata per un malore dovuto a un brutto male di cui soffriva da tempo. L'anziana coppia era in cura per una presunta depressione, forse dovuta alla malattia di lei. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso e dare conferme a quanto appurato fino ad ora dagli investigatori.

Un presunto omicidio-suicidio a, in provincia di Varese. Ieri sera in, sono stati scoperti i cadaveri di una coppia di coniugi - lei strangolata e lui impiccato - la 68ennee il 72enne. Secondo quanto ricostruito dalle prime informazioni, l'anziano marito si sarebbe impiccato dopo aver ucciso la moglie, strangolandola con un filo elettrico.