Immagini e video Leaked dell' iPhone X Plus e dell' iPhone LCD da 6.1 pollici

Continuano le indiscrezioni per quanto riguarda i prossimi dispositivi targati Apple, ovvero dell' iPhone X Plus e dell' iPhone LCD da 6.1 pollici. Compaiono sul web delle prime immagini leaked, grazie a, dell'come possiamo subito vedere l' iPhone X Plus, ha il design identico all' attuale iPhone X con doppia fotocamera posteriore, mentre l' iPhone LCD, ha delle cornici un pò più spesse rispetto all' iPhone X Plus con una fotocamera singola e circolare posteriore.

Per quanto riguarda i prezzi, dovrebbero aggirarsi, per l' iPhone X Plus 999$, mentre per l' iPhone LCD 799$.

Dopo le immagini, arriva anche un, che mostra i due dispositivi, come detto in precedenza l' iPhone X Plus con display da 6.5 OLED ha il design uguale all' attuale iPhone X, mentre l' iPhone da 6.1 pollici LCD ha delle cornici un pò più spesse rispetto alla versione Plus.

A questo punto, vi lascio al video, buona visione: