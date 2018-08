Incidente Udine : Muore a 35 anni Nicola Cecchini

La moto di Nicola Cecchini è stata posta sotto sequestro e sono in corso gli accertamenti per capire le cause della tragedia, nello schianto non sono rimasti coinvolti altri mezzi, il ragazzo lascia 4 fratelli, la mamma, la nuora, una nipote e tanti amici.

Incidente mortale a Udine sulla rotonda che sorge vicino all’albergo ristoranteal confine con il comune di Tavagnacco - dove il 35enne di Castello di Porpettoha perso il controllo della sua moto che si è schiantata in mezzo alla rotonda, tra la statale 13 Pontebbana e le due laterali. Dopo l'allarme di alcuni automobilisti, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una auto-medica e una ambulanza provenienti dal vicino ospedale di Udine, hanno cercato di fare il possibile per salvare il 35enne, le cui condizioni sono parse subito gravissime, purtroppo non c'è stato nulla da fare.