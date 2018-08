Andrea Mura si è dimesso : il deputato cacciato dal M5S passa a gruppo Misto... 20mila euro al mese?

Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 stelle per le troppe assenze in aula, ma adesso è passato al gruppo Misto e potrebbe non sentirsi più vincolato a versare parte dei suoi emolumenti (5.346 euro di indennità più una diaria di 3.503 e un rimborso spese di mandato di 3.690) al fondo previsto dal contratto che tutti i candidati del Movimento sono tenuti a firmare prima di entrare in lista, incassando per intero l’indennità parlamentare di circa 20mila euro al mese.

Il parlamentare Andrea Mura potrebbe incassare per intero i 20 mila euro di indennità, non dovendo più contribuire al fondo di partito. L'annuncio da parte dello stessodopo le polemiche sulle sue assenze in Aula e l'espulsione dalcol quale era stato eletto in Parlamento. "" ha spiegato Mura.