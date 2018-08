Neonato abbandonato davanti al supermercato a Terni : arrestata la madre di 27 anni

La donna avrebbe partorito da sola nel bagno della sua abitazione e dopo due ore, si sarebbe recata insieme al compagno al supermercato Eurospin di Borgo Rivo per fare spesa. Qui avrebbe abbandonato il piccolo dentro una busta lasciata nell'aiuola che costeggia il parcheggio. In giornata è prevista l'autopsia sul corpo del neonato.





Il compagno - che sarebbe stato anche all'oscuro della gravidanza, così come la famiglia della giovane - non sarebbero stati presi al momento provvedimenti.

Dopo 24 ore la polizia ha identificato la presunta responsabile dell'nel parcheggio di un supermercato dila donna 27enne del posto, incensurata e senza lavoro -del piccolo - è in stato di fermo, con l'accusa di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. Davanti al sostituto procuratore la madre avrebbe ammesso l'abbandono giustificando di aver agito per questioni economiche visto che ha un altra bimba di due anni e non sarebbe stata in grado di mantenere un secondo figlio insieme al suo compagno.