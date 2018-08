Venezia : Salvato bimbo di 4 anni chiuso in auto sotto il sole, lasciato per fare una passeggiata

Per fortuna un passante ha notato il bambino chiuso all'interno dell'auto in sosta, e vedendo che i finestrini erano completamente chiusi ha deciso di intervenire rompendo un finestrino del veicolo, in attesa dell'arrivo del 118 e del 112, allertati con il telefono. Il bambino di 4 anni era in buone condizioni, forse perché erano passati solo pochi minuti, ma hanno subito rintracciato e denunciato i genitori che si erano allontanati per una passeggiata.

Dramma sfiorato nel parcheggio di un camping in provincia di Venezia dove due cittadini della Repubblica Ceca, con una temperatura vicina ai 50 gradi, lasciato perché doveva fare un pisolino mentre loro volevano fare una passeggiata. I genitori sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di San Donà per l'ipotesi diche si è verificato nel pomeriggio di ieri neldi un camping di Cavallino-Treporti.