Air Force di Matteo Renzi : Tutti i numeri per 150 milioni di investimento

Il Fatto Quotidiano ha pubblicato i numeri ottenuto dopo aver fatto un accesso agli atti presso la presidenza del Consiglio, statistiche ufficiali e pubbliche che chiariscono una volta per tutte i costi e il tipo di utilizzo fatto finora dall’Airbus che l'attuale Governo ha deciso di eliminare e sul quale è anche in corso una verifica della Corte dei conti. Ben 150 milioni di investimento complessivo, l’Airbus 340 è stato utilizzato per due volte anche da Sergio Mattarella, per le sue trasferte di Stato in Argentina e Uruguay.





150 milioni di euro per il leasing di un Airbus sono uno spreco inaccettabile. Cancellare questo scandalo dimostra che manteniamo le nostre promesse. Diciamo definitamente addio alla Seconda Repubblica, fatta di sprechi e privilegi. Il cambiamento è iniziato #MaiPiùAirForceRenzi!

88 viaggi in tutto su 41 dei quali c’è il segreto di Stato, su 300 posti utilizzati in media solo 23, per un costo orario di 25 mila euro. Questi sono alcuni dei numeri dell’, voluto dal, e utilizzato negli ultimi anni da esponenti del governo - ma mai dal premier - anche da un ministro solo, infatti il 21 gennaio scorso, l'partito da Bruxelles in direzione Roma, aveva un solo passeggero a bordo, Angelino Alfano, ministro degli Esteri.