Terni choc: Neonato trovato morto in un sacchetto di plastica nel parcheggio di un supermercato

Il medico legale giunto sul posto ha constatato che il piccolo era nato da poche ore ma non è ancora chiaro se nato vivo oppure già morto, intanto gli oggetti ritrovati vicino al corpicino sono al vaglio degli inquirenti mentre le immagini delle telecamere poste nei dintorni sono sotto esame, inoltre i carabinieri stanno verificando se qualche donna con sintomi di una partoriente si fosse recata al pronto soccorso. L'ipotesi al momento più accreditata è che possa non essere la madre ad aver lasciato il corpicino senza vita del neonato bensì un'altra persona.

Choc a Terni dopo iltrovato in una busta di plastica senza vita. Il sacchetto di plastica è stato notato da una cliente di un supermercato dilungo la siepe che costeggia ildel supermercato, la donna viste le grandi dimensioni del sacchetto si è insospettita e così dopo essersi avvicinata e dopo aver appena aperto il sacchetto ha visto spuntare un piccolo piedino. A quel punto la donna scioccata ha lanciato l'allarme e chiamato polizia e soccorsi ma per il piccolo ormai non c'era più nulla da fare, chi lo ha abbandonato li probabilmente voleva che qualcuno lo trovasse.