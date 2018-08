Salerno, tempesta di fulmini sul Cilento : Due uomini finiscono in ospedale, uno è grave

L'uomo è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale San Luca dove si trova al momento nel reparto rianimazione, nonostante le condizioni i medici sono ottimisti. L'altro operaio di Casal Velino è stato colpito da un fulmine nello stesso modo cioè indirettamente. Anch'egli si trova ricoverato nello stesso ospedale.

Forti temporali ieri pomeriggio si sono abbattuti su Salerno e provincia. Nelunaha provocato il ferimento di due uomini, entrambi operai e entrambi colpiti da un fulmine ma per fortuna in maniera indiretta. Il primo dell'età di 51 anni distava lavorando in un"azienda del posto quando si è accasciato a terra privo di sensi, colpito indirettamente da un fulmine la cui scossa elettrica trasmessa sul terreno dove l'uomo stava camminando gli ha permesso di sopravvivere.