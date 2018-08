Un violento temporale si abbatte a Tramonti : Ritrovato gruppo di scout dispersi nei boschi

In queste zone è difficile ci sia linea per poter chiamare con i cellulari per cui sono stati subito attivati i soccorsi, soprattutto le squadre alpine esperte dei posti con la collaborazione anche dei carabinieri. Le ricerche sono riprese questa mattina presto, all'appello mancano ancora 5 ragazzi.





Sono stati ritrovati tutti illesi i 5 scout dispersi dalla scorsa notte sulle Dolomiti Friulane.Sono 4 ragazzi e una ragazza tedeschi che sono stati individuati mentre vagavano nei boschi nella zona della diga di Cà Selva, a Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone. Le ricerche erano scattate la notte scorsa con numerose squadre del Soccorso Alpino. All'alba si era anche alzato in volo l'elicottero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che aveva cercato i dispersi dall'alto e trasportato in quota i tecnici.

- E' sera tardi quando un violento temporale si scatena nella zona dicon forti grandinate che hanno provocato la caduta di alberi sulle strade e molti disagi sulle montagne che circondano il posto. Proprio neidi quelle montagne unsi è perso e non si trova, i ragazzi sarebbero dovuti rientrare prima che fosse sera ma di loro nessuna traccia e così è scattato l'allarme. Il gruppo era composto in totale da 65 persone che dovevano spostarsi, nell'ambito delle Dolomiti Friulane, dalla Valcellina alla Val Tramontina - di questi un gruppo di cinque scout si è perso, restando anche senza collegamento telefonico.