Mosca, 3 sorelle uccidono il padre : Anni di violenze e abusi, lo odiavamo ma rischiano il carcere

Le tre sorelle hanno raccontato quanto accaduto nel giorno dell'omicidio del padre, ritenuto un eroinomane nel mondo criminale e definito da amici e parenti un tiranno. L'uomo, Mikahil aveva minacciato le sue tre figlie con un coltello nel loro appartamento a Mosca ma in quell'istante una delle tre sorelle si è ribellata afferrando il coltello e cominciando a pugnalarlo insieme alle altre due fino a quando l'uomo nel tentativo di fuggire uscendo dall'appartamento è morto vicino all'ascensore. Gli amici e i vicini hanno affermato quanto raccontato dalle tre sorelle confessando che l'uomo non solo le picchiava ogni giorno brutalmente ma ne abusava anche sessualmente, le ragazze infatti, portano addosso i segni delle violenze subite.





Inoltre una delle sorelle dopo aver subito violenza ha tentato il suicidio ma è stata salvata dai medici ai quali il padre aveva dato spiegazione che non si era trattato di un suicidio ma di un errore. Le giovani rischiano ora il carcere fino a 15 anni di reclusione ma la speranza è che un giudice di coscienza restituisca invece alle tre sorelle la vita felice che meritano e che non hanno avuto.



Loro sono tre bellissime, la maggiore ha 19 anni ma con un vissuto tormentato, violento per mano del loroche le tre hanno ucciso con una dozzina di coltellate in un appartamento per vendicarsi degli abusi subiti. Kristina la sorella maggiore ha raccontato alla polizia: "".