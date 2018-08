Earth Overshoot Day : esaurite le risorse naturali del 2018

Si chiama Earth Overshoot Day il giorno del sovrasfruttamento della Terra e sta a indicare che, a partire da oggi, avremmo esaurito le risorse naturali disponibili per il 2018. A elaborare la stima è la ONG Global Footprint Network che, monitorando il consumo di acqua, cibo e legna, da anni calcola come la popolazione mondiale utilizzi le risorse più velocemente di quanto gli ecosistemi della Terra siano in grado di rigenerare.

